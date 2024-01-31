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Исследование показало, что кофе перед едой снижает количество полученных калорий

NYP: исследователи установили, что выпитый перед едой кофе снижает количество калорий

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Pexels

Исследователи установили, что кофе, выпитый перед едой, снижает количество полученных калорий, пишет New York Post.

К такому выводу пришли специалисты компании The Nutrition Twins. Они рассказали, что кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая усиливает процесс сжигания жира. По данным исследователей, если пить четыре кружки напитка в день, то можно снизить объем жира в организме примерно на четыре процента. Главное — употреблять кофе без сахара, уверены эксперты.

«Помните, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете от кофе», — говорится в заявлении.

Кроме того, исследователи предупредили о побочных эффектах от употребления большого количества кофе.

Ранее ученые назвали напиток, снижающий риск развития болезни Альцгеймера.

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