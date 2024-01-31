Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области ребенок придумал изнасилование отчимом, чтобы не учиться

В Дивеево девочка обвинила отчима в изнасиловании из-за нежелания учиться

close
100%
Pixabay

Девочка из Нижегородской области пожаловалась на изнасилование отчимом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в селе Дивеево. Мужчина забрал 13-летнюю девочку из детского дома в 2022 году. Мужчина контролировал успеваемость ребенка и не разрешал прогуливать школу.

Новые правила не понравились падчерице, поэтому она обратилась к органам опеки и рассказала о том, что отчим надругался над ней.

Специалисты обратились в полицию. Во время необходимых мероприятий выяснилось, что девочка солгала. Причиной стал чрезмерный контроль со стороны отчима.

В результате девочка снова оказалась в детдоме. О том, получил ли ребенок какое-либо наказание, не сообщается.

Ранее в Петербурге отца-иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами