В Нижегородской области ребенок придумал изнасилование отчимом, чтобы не учиться

Девочка из Нижегородской области пожаловалась на изнасилование отчимом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в селе Дивеево. Мужчина забрал 13-летнюю девочку из детского дома в 2022 году. Мужчина контролировал успеваемость ребенка и не разрешал прогуливать школу.

Новые правила не понравились падчерице, поэтому она обратилась к органам опеки и рассказала о том, что отчим надругался над ней.

Специалисты обратились в полицию. Во время необходимых мероприятий выяснилось, что девочка солгала. Причиной стал чрезмерный контроль со стороны отчима.

В результате девочка снова оказалась в детдоме. О том, получил ли ребенок какое-либо наказание, не сообщается.

Ранее в Петербурге отца-иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери.