Пермяк украл из магазина 15 коробок конфет и съел все улики

В Перми молодой человек украл из магазина 15 коробок конфет и съел все улики. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Кировского района. Юноша долго изучал товары, гуляя по торговым рядам, а затем спрятал в своей куртке 15 коробок конфет и направился к выходу. Сотрудники магазина попытались его остановить, но мероприятие не увенчалось успехом.

Директор супермаркета обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний местный житель, который к моменту встречи с правоохранительными органами съел все похищенные сладости. Молодой человек признал свою вину, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

«Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ведомстве.

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