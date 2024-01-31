Россиянина отправили в колонию на 21 год за многолетнее изнасилование дочери

Жителя Белгородской области признали виновным в многолетнем изнасиловании дочери. Приговор вынес Алексеевский районный суд области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Правоохранительные органы установили, что мужчина на протяжении пяти лет насиловал ребенка, что привело к тяжким последствиям для здоровья ребенка. Также девочка подвергалась истязаниям со стороны отца.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 21 года в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить дочери 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Петербурге отца-иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери.