Размер текста
А
А
А

Под Тюменью мужчина уснул за рулем и устроил массовое ДТП

Под Тюменью произошло серьезное ДТП из-за уснувшего за рулем водителя

В Тюменской области произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на федеральной трассе «Курган – Тюмень». По предварительной информации, водитель машины марки Kia уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате автомобиль врезался в Opel, который отбросило на еще одну машину Kia.

В результате пострадали два пожилых пассажира Opel. Еще одной пенсионерке, находившейся в салоне, приехавшие на место медики помочь не смогли.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Салехарде работница суда на Kia протаранила автозак с подозреваемым.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами