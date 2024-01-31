Под Тюменью мужчина уснул за рулем и устроил массовое ДТП

В Тюменской области произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на федеральной трассе «Курган – Тюмень». По предварительной информации, водитель машины марки Kia уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате автомобиль врезался в Opel, который отбросило на еще одну машину Kia.

В результате пострадали два пожилых пассажира Opel. Еще одной пенсионерке, находившейся в салоне, приехавшие на место медики помочь не смогли.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Салехарде работница суда на Kia протаранила автозак с подозреваемым.