Детский омбудсмен проверит семью, где мать обматерила дочь в прямом эфире

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области направил запросы в органы опеки, чтобы установить личность женщины, которая обматерила свою трехлетнюю дочь в прямом эфире. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аппарате детского омбудсмена.

«30 января 2024г. в интернет-пространстве появилась видеоинформация о женщине по имени Анастасия, находящейся в не совсем адекватном состоянии и выражающейся нецензурной бранью — возможно, в адрес дочери. Уполномоченным направлены запросы в органы социальной защиты с целью установления личности женщины, ее места нахождения, обследования условий жизни семьи. После получения полной информации будет рассмотрен вопрос о возможных и необходимых профилактических и иных мерах работы с данной семьей. Ситуация находится под контролем уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области», — рассказали в аппарате омбудсмена.

Знакомая девушки по имени Дарья рассказала «Газете.Ru», что та часто выпивает и оставляет свою дочь дома одну. По ее словам, сотрудники опеки ранее забрали из семьи старшего ребенка.

«Эта девушка ведет очень плохой образ жизни. Она ребенка бросает одного дома, девочка не разговаривает даже еще. Мужчины каждый день разные ходят. Она ходит по барам и грозится, что если ее кто-то тронет, то придет «няня» (с кем ребенок), и побьет всех, кто ее тронет. Пьет очень часто, ведет эфиры на сайте знакомств «Друг вокруг». Один раз бросила ребенка с подругой, сказав, будто бы она пойдет по делам и придет. В итоге ее не было трое суток и трубки она не брала. У нее за такой образ жизни забрали первого ребенка», — сказала она.

30 января в сети появилась видеозапись со стрима жительницы Волгоградской области, которая во время прямого эфира громко ругается матом и кричит на дочь, подметая пол. В комментариях к стриму пользователи просили женщину не ругать девочку и не бить ее. Как сообщил Telegram-канала Shot, женщину зовут Анастасия, она из Волгоградской области, у нее двое детей. По данным канала, Анастасию уже лишили родительских прав на старшую дочь – девочку определили в приемную семью. Также отмечается, что младшего ребенка забирали в дом малютки, но позже вернули матери. МВД проводит проверку.

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