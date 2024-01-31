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Стало известно о судьбе «уволенного» из библиотеки Москвы кота Маркиза

ОКЦ: уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли другой дом

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Кот по кличке Маркиз, которого «уволили» из библиотеки №248-1 в Москве, уже нашел новый дом и не вернется в учреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединение культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа.

В организации рассказали, что заведующая библиотекой Елена Акинова решила оставить животное у себя. При этом в данный момент Маркиз отлично себя чувствует и готовится к переезду в новый дом, говорится в заявлении.

По информации агентства, кот восемь лет прожил в библиотеке. Как отметили представители ОКЦ, ему особенно нравилось наблюдать за посетителями учреждения и дремать во время мероприятий.

«Решение о переселении кота из библиотеки было принято в связи с многочисленными обращениями на его свободное нахождение в помещениях библиотеки одного из посетителей», — уточнили в организации.

29 января новостной портал «Подъем» сообщил, что из столичной библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза. Согласно материалу, в какой-то момент один из пожилых читателей начать регулярно писать жалобы из-за присутствия животного в помещениях. По словам Елены Акиновой, доносы писал мужчина, которому сотрудники учреждения запретили выпивать в читальном зале.

Ранее в РФ изменили порядок действий с животными, найденными в поездах без хозяев.

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