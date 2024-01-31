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Милонов призвал отправить имущество Улицкой на помощь участникам СВО

Депутат Милонов: у Улицкой нужно забрать имущество и не пускать ее в Россию

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Nikolay Titov/Globallookpress

У писательницы Людмилы Улицкой нужно изъять все имущество и направить его на помощь участникам военной спецоперации, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Книги автора он в беседе с RT призвал не переиздавать, а саму ее никогда не пускать в Россию.

Ранее Улицкую разыграли пранкеры, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писательница в ходе беседы призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Милонов, комментируя этот инцидент, назвал Улицкую «паразитом», сидящим на российских гонорарах.

«Они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?», — заявил депутат, призвав «лишить всего» писательницу.

«Имущество отправить на помощь СВО и никогда в Россию не пускать и не издавать. Пускай учится азам украинской литературы», — заявил депутат.

Напомним, также в разговоре с пранкерами Улицкая заявила, что Украина имеет право на осуществление терактов и назвала русских в Крыму асоциальными людьми.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оправдался за разговор с российскими пранкерами.

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