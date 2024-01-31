Школьница снимала с ногтей лак рядом с горящей свечой и устроила пожар

Школьница устроила дома пожар, когда снимала лак с ногтей рядом с горящей свечой, пишет Inside Edition. По словам экспертов, причиной возгорания стали пары ацетона.

Как рассказала 14-летняя Кеннеди, она пролила средство для снятия лака на свою кровать. В этот момент рядом находилась горящая свеча, и пламя резко охватило ее комнату.

«Я сняла с себя одежду, потому что она тоже загорелась», — вспоминает школьница.

На помощь к Кеннеди пришли ее братья и сестры, услышавшие крики. Они вызвали врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у школьницы ожоги третьей степени на руке, животе и бедре.

Из-за полученных травм американке сделали операцию по пересадке кожи, которая прошла успешно. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей и продолжает восстановление.

«Она чувствует себя очень хорошо», — рассказала лечащий врач девочки.

Ранее в США школьница разработала систему обнаружения пожара и получила $25 тысяч.