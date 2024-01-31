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Россияне рассказали, для чего заводят фейковые аккаунты в соцсетях

«360»: россияне скрывают свою личность с помощью фейковых аккаунтов

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Depositphotos

Фейковые аккаунты в сети используют 14% россиян – об этом они заявили в опросе соцагентства «Вебер». В большинстве случае эти аккаунты создаются из-за желания скрыть свою личность (37%), но некоторые используют их в том числе для наблюдения за жизнью людей, заблокировавших их основной аккаунт (15%), передает результаты исследования «360».

Для работы поддельные аккаунты применяют 15% респондентов, еще 8% опрошенных признались, что создали фейковый аккаунт для розыгрыша друзей, 5% — для слежки за своим бывшим партнером.

При этом в большинстве случаев респонденты характеризуют свое поведение в соцсетях как скрытное. При этом 35% рассказали, что могут поверхностно сообщать о своей жизни на интернет-страницах, а 32% заявили, что не готовы делиться никакой информацией.

О личных проблемах, трагедиях и переживаниях в соцсетях никогда не рассказывают 75% респондентов.

Иногда целью создания фейкового аккаунта становится желание скрыться от мошенников, но социологи предупреждают, что даже самое минимальное количество открытой информации может спровоцировать атаку. С попытками злоумышленников взломать аккаунты с целью вымогательства денег сообщили 69% участников исследования, еще 7% признались, что пострадали от таких действий. Более трети опрошенных рассказали, что хотя бы раз их страницы в соцсетях взламывали.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.

Специалисты предупреждают россиян о волне краж учетных записей в мессенджерах Telegram и WhatsApp, в том числе – с использованием регистрации доменов и фишинговых форм.

Ранее мошенники обманули москвича с помощью фейкового аккаунта актера Ивана Охлобыстина.

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