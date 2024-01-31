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В Забайкалье девочка попала в больницу с разрывом селезенки после избиений отца

В Забайкалье отец избил 11-летнего ребенка до разрыва селезенки

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Жителя Забайкальского края подозревают в избиении малолетней дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Ундино-Поселье. По версии правоохранителей, отец избил 11-летнего ребенка деревянным предметом. В момент произошедшего мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Девочку оперативно госпитализировали в местную больницу с разрывом селезенки.

Россиянина задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

На данный момент проводятся следственные действия. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения. Известно, что до произошедшего мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее под Тюменью пьяная многодетная россиянка била детей ремнем за невыученные уроки и разбросанные игрушки.

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