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Риелтор объяснил, когда выгодна покупка квартиры без ремонта

Риелтор Пысин: покупка квартиры без ремонта выгодна при срочной продаже

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Shutterstock

Покупка квартиры без ремонта является выгодной, если она недооценена либо продается срочно по сниженной цене. Об этом в беседе с РИАМО рассказал генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин. Однако, по его словам, важно все тщательно просчитывать, в том числе затраты, связанные с ремонтом и арендой жилья на время проведения работ.

«Здесь важно учесть один фундаментальный момент — даже если итоговая цена за такое решение получится чуть выше, то покупатель получит идеальное жилье с точки зрения всех его индивидуальных предпочтений», — подчеркнул Пысин.

Он добавил, что, покупая квартиру под ремонт, стоит продумать все мелочи, включая расположение выключателей и смесителей. Также он посоветовал использовать материалы, которые прослужат долго, чтобы избежать дополнительных затрат.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого предупреждал, что частая перепродажа квартиры является признаком, что такое жилье покупать опасно. Также, по его словам, должно насторожить, если недвижимость продается по заниженным ценам и хозяева не хотят выходить на сделку по реальной рыночной стоимости.

Ранее эксперт поделилась советами по продаже ипотечной квартиры.

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