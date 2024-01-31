На изучение разработки БПЛА в школах выделят более 8 млрд рублей

Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для оснащение школ оборудованием для изучения работы и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Указанные средства будут распределены по 30 регионам России на реализацию федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Всего с помощью федеральных субсидий будет оснащено более 550 образовательных организаций.

В документе указано, что финансирование «позволит оснастить школы и колледжи оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников». Занятия будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ

Недавно в Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) выступили с инициативой ввести курс по оказанию медицинской помощи людям для старшеклассников.

В ассоциации отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильные медицинские действия в отношении пострадавшего в первые пять минут после получения им травмы повышают его шансы на выживание в более чем 50% случаев. Авторы инициативы подчеркнули, что в современных реалиях умение оказать первую помощь «становится одним из главных базовых навыков, позволяющих своевременно прийти на помощь в экстренных ситуациях и спасти человеку жизнь».

Ранее в российских школах призвали ввести уроки об уходе за домашними животными.