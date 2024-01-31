Россиянам объяснили, чем опасно использование электрической зубной щетки

Электрические зубные щетки могут привести к повреждению эмали, если неправильно использовать устройство. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Людмила Хугаева.

«Очень часто пациенты приходят с эмалью, которая истончена, и к этому приводит неправильно подобранные зубные пасты, неправильно подобранная зубная щетка, неправильно подобранные препараты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни», — отметила эксперт.

Перед использованием такой зубной щетки Хугаева рекомендует посетить врача-гигиениста, который поможет корректно подобрать ее и покажет, в каком положении ее использовать.

«Неправильный угол наклона щетины щетки — это содранная эмаль. С ней нужно быть аккуратнее», — заключила стоматолог.

Врач-стоматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багиева до этого советовала выбирать мягкую щетку или товар средней жесткости, чтобы не повредить десны и эмаль. Также врач посоветовала после основной чистки зубов пользоваться монопучковой щеткой, состоящей из одной кисточки в несколько волосков, для гигиены зубных промежутков и придесневых карманов.

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