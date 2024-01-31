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Двое уральцев жестоко избили женщину в лифте и попали на видео

В Нижневартовске двое мужчин жестоко избили женщину в лифте

В Нижневартовске двое мужчин затащили женщину в лифт и жестоко избили. Об этом сообщает Telegram-канал »Уралити».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в многоэтажном доме в ЖК «Набережный». На кадрах видно, как женщина лежит на полу возле лифта, закрывая голову руками. Затем мужчины затаскивают ее внутрь и начинают избивать. В какой-то момент она пытается уйти, но один из агрессоров не дает ей этого сделать и продолжает наносить удары.

Сообщается, что соседи обеспокоены произошедшим и готовятся писать жалобу в департамент социального жилья, где выдали квартиру новым жильцам. По данным «Уралити», заявления в полицию по факту инцидента не поступало. Правоохранительные органы планируют провести проверку.

Ранее сотрудник российской пиццерии избил коллегу-девушку на кухне и попал на видео.

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