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Во Владимирской области потушили пожар на обувном складе

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Муромцево во Владимирской области

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в поселке Муромцево Судогодского района Владимирской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Пожар начался на складе для хранения обуви. По данным ГУ МЧС, горели три складских помещения на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 55 специалистов и 27 единиц техники, отметили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что огнеборцы МЧС не допустили распространения огня на соседние помещения.

В сообщении пояснили, что огонь потушили в 11:28 (совпадает с московским). Пострадавших в инциденте нет.

Накануне пожар случился на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве. Как рассказали в ведомстве, сотрудники экстренных служб спустили с крыши горевшего строения двух человек. При этом внутри здания никого не было, так как в данный момент оно закрыто на реконструкцию.

Ранее стало известно, что московский Театр сатиры отменил очередные спектакли после пожара.

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