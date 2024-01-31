В Кузбассе пара мошенников лишила квартиры заслуженного учителя России

В Кемеровской области супруги лишили пенсионерку жилья и пошли под суд. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Югре. По версии правоохранителей, пара помогала женщине с решением бытовых вопросов.

Когда 86-летняя россиянка начала доверять мошенникам, они предложили пенсионерке подписать бумаги. Женщина думала, что ставит подпись на документах о субсидии, но на самом деле ей дали договор купли-продажи жилья и получении денег от его продажи.

«В результате в апреле 2022 года право собственности на квартиру потерпевшая утратила. Далее осужденные направили в суд иск о выселении 86-летней женщины – заслуженного учителя России из жилья», – сообщается в публикации.

В отношении пары возбудили уголовное дело после того, как в полицию пожаловались родственники пенсионерки.

Суд признал супругов виновными. Мужчина проведет пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Женщина отправится в колонию на пять лет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Прокурор направил в суд иск о признании подписанного пожилой женщиной договора недействительным.

Ранее в Улан-Удэ таксист не дала пожилой паре передать деньги мошенникам.