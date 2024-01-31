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Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления 3 и 4 февраля

Атмосферное давление в Москве в выходные упадет на 20 единиц ниже нормы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Атмосферное давление ниже нормы и до -4 °C прогнозируются в Москве в период с 3 по 4 февраля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По словам эксперта, в выходные в городе ожидается резкое падение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы. Как она сказала, 3 и 4 февраля данный показатель составит 735 и 727 миллиметров ртутного столба соответственно. При этом норма составляет 747 миллиметров ртутного столба.

Также синоптик отметила, что в целом в Москве и области будет облачно. Кроме того, в некоторых местах может пойти снег разной интенсивности.

«В субботу дневная температура составит минус 2-4°C, в воскресенье температура вновь около 0°C. То есть все выходные температура воздуха будет выше климатической нормы», — добавила Позднякова.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в феврале температура воздуха в российской столице будет на 3-4°C выше нормы. Более того, метеорологи прогнозируют обильные осадки — их может выпасть на 40% больше по сравнению с многолетней нормой.

Ранее россиян предупредили о продолжающихся погодных аномалиях в регионах.

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