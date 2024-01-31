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Стало известно, почему женщины переносят температуру легче мужчин

Врач Демьяновская: эстроген помогает женщинам легче переносить температуру

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Женщины переносят повышение температуры тела легче, чем мужчины, потому что их организм более адаптирован к этому состоянию. Об этом Life рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Этому есть несколько причин. Во-первых, температура тела у женщин может увеличиться на 0,5-0,7°C во время овуляции и во второй половине менструального цикла. Поэтому ситуация субфебрилитета для женщин более привычная», — пояснила эксперт.

Кроме того, женщины чаще всего весят меньше мужчин. По словам врача, людям с более низкой массой тела проще справиться с температурой благодаря более эффективной теплоотдаче. Также на это влияет женский половой гормон эстроген, который обеспечивает быструю реакцию иммунитета на инфекцию.

Демьяновская добавила, что, помимо физиологических причин, есть и психологические составляющие этого феномена. Так, женщины чаще всего более ответственно относятся к своему здоровью и своевременно обращаются за медицинской помощью.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за прошлую неделю в России зарегистрировали почти 978 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Аналитики ведомства подчеркнули, что показатели оказались почти на 5% больше, чем неделей ранее.

Ранее вирусолог объяснил, почему грибки и бактерии не смогут вызвать пандемию.

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