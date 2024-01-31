Гидрометцентр спрогнозировал россиянам одинаковую погоду до конца недели

На всей европейской территории России до конца недели будет наблюдаться примерно одинаковая погода — ожидается более теплая температура воздуха, чем обычно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется, отметил он в беседе с RT.

«До конца недели температура по всей территории страны выше нормы. На всей европейской территории России одинаковая температура, — заявил Вильфанд. — Связано это с тем, что на европейскую территорию страны, на Урале и в западной Сибири на температурный режим оказывает влияние атлантический воздух».

В азиатской части страны и по восточной периферии за погоду отвечает циклон, из-за чего там температура воздуха будет в пределах нормы, добавил синоптик.

Значительно теплее нормы будет в Красноярском крае. На севере европейской части России циклоны отвечают за скоростной режим воздуха, отметил Вильфанд. Так, в Мурманской, Калининградской областях и на Ямале скорость ветра достигнет 23-25 метров в секунду.

В Приморье будет сложная погодная ситуация — там ожидаются снег и гололедица.

«Но самое опасное на Курильской гряде, на юге там ветер будет достигать ураганных значений до 38 метров в секунду. На Камчатке это обусловлено циклоном, который перемещается с Японского моря», — объяснил Вильфанд.

Напомним, накануне он также сообщал о приходе в Центральную Россию оттепели, которая продлится до пятницы. Так, завтра температура воздуха в Москве поднимется до +3°C, что соответствует норме второй половины марта.

Ранее синоптики предупредили россиян о продолжении погодных аномалий в регионах.