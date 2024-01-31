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Жителя Тюменской области арестовали за совращение ребенка

В Тюменской области арестовали мужчину, совратившего ребенка

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Тюменской области заключили под стражу мужчину, который совратил не достигшую 14 лет девочку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По информации издания, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 января в Омутинском районе. По версии следствия, россиянин 1992 года рождения принудил ребенка к действиям сексуального характера против ее воли. Отмечается, что мужчина был заведомо осведомлен о возрасте девочки.

Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемого. Его заключили под стражу до 21 марта.

До этого в Москве под арест отправили учителя истории, развратившего школьницу. Мужчина признал свою вину.

Ранее московская школьница забеременела от мужа бабушки.

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