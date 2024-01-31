Нападение неизвестного на подростка в Москве попало на видео

На западе Москвы неизвестный избил на улице 17-летнего подростка, несовершеннолетнего госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 30 января на улице Домостроительной. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как двое подростков идут по пешеходной дороге, когда со спины на них нападает следовавший за ними мужчина. Неизвестный сначала с разбегу сбивает одного из юношей с ног, а затем наносит ему несколько ударов рукой и ногой по голове.

По предварительным данным, подросток находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Екатеринбурге подростка избили битой из-за расставания с 14-летней девушкой.