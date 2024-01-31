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Трихолог рассказала о преимуществах шелковой наволочки для волос

Трихолог Курская: шелковые наволочки принесут пользу волосам

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Depositphotos

Смена хлопковых наволочек на шелковые поможет улучшить качество волос. Об этом Life рассказала трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

«У шелковых наволочек есть ряд преимуществ, о которых знали еще наши предки. Неслучайно ведь позволить себе такой сон могли только вельможи», — отметила эксперт.

Так, по ее словам, шелк благодаря своей текстуре не будет спутывать волосы, а также может предохранить их от секущихся кончиков. Еще одно преимущество — эта ткань не проводит статическое электричество, поэтому волосы не будут электризоваться. Такие наволочки позволят удерживать влагу в волосах и не будут загрязнять их, добавила Курская.

Последнее, о чем напомнила трихолог, шелк является гипоаллергенным, что позволяет ему быть устойчивым к пылевым клещам, грибам и плесени. Этот пункт особенно важен для аллергиков, астматиков и обладателей чувствительной кожи, заключила эксперт.

Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Титушкина до этого рассказала «Газете.Ru», что сбалансированное питание является ключевым фактором, влияющим на состояние волос и кожи головы, тогда как несбалансированный рацион может привести к истончению, ломкости и даже выпадению волос.

Ранее дерматолог перечислила правила борьбы с утренними отеками.

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