Разработчик назвал возможные причины «падения» Рунета

Произошедший накануне вечером массовый сбой в доменной зоне .ru вряд ли связан со злонамеренными внешними действиями, считает главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Среди возможных причин «падения» Рунета он в беседе с телеканалом «360» назвал человеческий фактор и некорректную работу алгоритмов.

«Вряд ли это какое-то злонамеренное действие, потому что интернет такой сложноустроенный механизм, даже организм, в котором причинно-следственные связи уже мало кто понимает. И если намеренно попытаться что-то подобное сделать, то это может обернуться плохо, так как непонятно, у кого и что отключится и в каком месте», — считает Геллер.

Он подчеркнул, что работа людей и алгоритмов — несовершенна, поэтому причина может быть связана, к примеру, с ошибкой технического специалиста или отключением какого-либо устройства.

«Может быть, алгоритм дал сбой и чуть-чуть посыпалось», — предположил эксперт.

Напомним, вчера вечером в России произошел масштабный сбой, и сотни популярных сайтов и приложений перестали открываться. С этим столкнулись жители всех регионов. Сбой объяснили технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России зафиксировали DDoS-атаку продолжительностью почти в два года.