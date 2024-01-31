Размер текста
А
А
А

Разработчик назвал возможные причины «падения» Рунета

Разработчик сайта Кремля Геллер усомнился в злонамеренном сбое Рунета

close
100%
Depositphotos

Произошедший накануне вечером массовый сбой в доменной зоне .ru вряд ли связан со злонамеренными внешними действиями, считает главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Среди возможных причин «падения» Рунета он в беседе с телеканалом «360» назвал человеческий фактор и некорректную работу алгоритмов.

«Вряд ли это какое-то злонамеренное действие, потому что интернет такой сложноустроенный механизм, даже организм, в котором причинно-следственные связи уже мало кто понимает. И если намеренно попытаться что-то подобное сделать, то это может обернуться плохо, так как непонятно, у кого и что отключится и в каком месте», — считает Геллер.

Он подчеркнул, что работа людей и алгоритмов — несовершенна, поэтому причина может быть связана, к примеру, с ошибкой технического специалиста или отключением какого-либо устройства.

«Может быть, алгоритм дал сбой и чуть-чуть посыпалось», — предположил эксперт.

Напомним, вчера вечером в России произошел масштабный сбой, и сотни популярных сайтов и приложений перестали открываться. С этим столкнулись жители всех регионов. Сбой объяснили технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России зафиксировали DDoS-атаку продолжительностью почти в два года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами