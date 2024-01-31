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В Японии на территории ТЭС произошел взрыв

На территории ТЭС в японской префектуре Аити прогремел взрыв

В Японии на территории тепловой электростанции (ТЭС) произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, взрыв произошел на ТЭС в префектуре Аити.

«На территории ТЭС в японской префектуре Аити прогремел взрыв, начался пожар», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не приводится.

До этого жители Японии обсуждали в социальных сетях пролет яркого «огненного шара» по небу. Загадочное явление было зафиксировано в восточной и северо-восточной частях страны.

Одним из первых об «огненном шаре» сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии.

В октябре прошлого года жителей британского полуострова напугало «апокалиптическое» розовое небо. Загадочное явление ранним утром наблюдали жители полуострова Танет в графстве Кент.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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