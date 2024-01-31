В Японии на территории ТЭС произошел взрыв

В Японии на территории тепловой электростанции (ТЭС) произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, взрыв произошел на ТЭС в префектуре Аити.
«На территории ТЭС в японской префектуре Аити прогремел взрыв, начался пожар», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших не приводится.
До этого жители Японии обсуждали в социальных сетях пролет яркого «огненного шара» по небу. Загадочное явление было зафиксировано в восточной и северо-восточной частях страны.
Одним из первых об «огненном шаре» сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии.
В октябре прошлого года жителей британского полуострова напугало «апокалиптическое» розовое небо. Загадочное явление ранним утром наблюдали жители полуострова Танет в графстве Кент.
Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.