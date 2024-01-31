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Коробку с примотанным изолентой телефоном нашли на ж/д станции под Ростовом

Life: муляж взрывного устройства нашли на железнодорожной станции под Ростовом

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Depositphotos

В Ростовской области возле грузовой станции обнаружили коробку, примотанную к железнодорожным путям, к самому предмету изолентой был прикреплен телефон. Об этом сообщает Life.

По его данным, подозрительное устройство нашли накануне на станции Несветай в Новошахтинске на стрелочном переводе во время обхода путей. К телефону были подведены провода. Дежурные предположили, что находка может быть взрывным устройством, поэтому они вызвали профильные службы.

Взрывотехники исследовали коробку и выяснили, что это был муляж самодельного взрывного устройства. Специалисты будут устанавливать, кто привязал данное устройство к путям.

В конце декабря дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство на станции Филино в Ярославской области. Мужчина вызвал на место экстренные службы, саперы обследовали территорию и нашли неизвестный предмет с лампочками. Самодельное взрывное устройство было уничтожено на месте, его обломки направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Ярославле обезвредили взрывное устройство на сбитом беспилотнике.

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