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В Петербурге отца-иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери

В Петербурге иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери

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Pixabay

В Петербурге женщина заявила в полицию на мужа, который, по ее словам, изнасиловал их дочь. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Художников. По словам матери семьи, ее 35-летний пьяный супруг надругался над 11-летним ребенком. В результате девочке вызвали скорую помощь. В больнице у пациентки диагностировали травму прямой кишки.

В отношении мужчины составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе.

Известно, что мужчина приехал из Узбекистана. До этого он уже привлекал внимание правоохранителей из-за нападения с ножом.

Ранее в Петербурге вечер в баре закончился для девушки изнасилованием.

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