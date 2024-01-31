В Петербурге сообщили о похожем на хлопок звуке

Жители Санкт-Петербурга сообщили о раздавшемся в городе звуке, похожем на хлопок. Об этом пишет издание «Фонтанка».

По информации издания, звук был слышен под утро 31 января в разных районах города. О хлопке сообщали жители проспекта Пятилеток, Таврической улицы, района Московского вокзала.

«В 4:45–47 был очень сильный взрыв. В Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна», — написал один из местных жителей.

Кроме того, звук зафиксировали супервидовые веб-камеры города. После хлопка у некоторых машин сработала сигнализация.

До этого губернатор региона Василий Голубев предупреждал местных жителей, что в Ростовской области в течение дня могут быть слышны громкие звуки. В Неклиновском районе военные проводят мероприятия по обезвреживанию обнаруженных боеприпасов. Поэтому в районе Таганрогского залива могут быть слышны громкие звуки.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.