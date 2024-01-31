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Россиянка избила работницу храма и украла ящик с пожертвованиями

В Забайкалье женщина избила работницу храма и украла ящик с пожертвованиями

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МВД РФ по Забайкальскому краю

В Шилкинском районе Забайкальского края местная жительница напала на работницу храма и украла ящик с пожертвованиями прихожан. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инцидент произошел в поселке Первомайский. В храм преподобного Амвросия Оптинского зашла неизвестная и обратилась к работнице свечной лавки, чтобы якобы сделать пожертвование. Работница церкви достала ящик по просьбе прихожанки, но та стала вести себя странно.

«Женщина внезапно стала убирать его в свой пакет. Работница попыталась помешать, но злоумышленница, несколько раз ударив ее в область головы, скрылась вместе с чужим имуществом», — рассказали в правоохранительных органах.

По словам работницы церкви, в ящике было около 20 тыс. рублей.

Полиция оперативно задержала подозреваемую, ей оказалась ранее судимая 36-летняя жительница поселка. Женщина призналась в содеянном: по ее словам, она потратила деньги на свои нужды, а ящик выбросила недалеко от места преступления. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее в Иркутске задержали вора, который похитил из местного храма старинную икону.

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