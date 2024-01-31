Названы безопасные методы для борьбы с гололедом у дома

Реагенты являются не самым лучшим методом для борьбы с гололедом на крыльце подъезда или частного дома, потому что они могут испортить его покрытие. О том, какие варианты лучше всего подойдут для этой цели, Life рассказал основатель и генеральный директор компании «Главснаб», эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

Так, по его словам, самым дешевым способом является посыпание крыльца песком. Однако эксперт не советует использовать его в частном доме, потому что весной он может забить дренажную систему. Среди химических реагентов Васильев рекомендует приобрести бишофит — вещество на основе хлорида магния, которое является эффективным против гололеда и не наносит сильного вреда окружающей среде. Еще один хороший вариант — поваренная соль. Однако при температуре ниже -7С° ее эффективность сильно снижается, предупредил специалист.

«Если не хочется разбираться в тонкостях использования реагентов, можно раз и навсегда решить проблему с обледенением крыльца, постелив на входе специальный нескользящий резиновый коврик. Такое решение обойдется относительно недорого, обеспечит хорошее сцепление с любой подошвой, но самое главное — поможет сохранить дом в чистоте», — заключил он.

Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова до этого говорила, что противогололедные реагенты, которыми обрабатывают дороги, могут навредить окружающей среде. По ее словам, производители должны убедиться в их безопасности перед применением и оформить необходимые документы, чтобы избежать возможного вреда.

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