В ФРГ назвали число украинцев, въехавших в страну в 2023 году

Статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в ответ на запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинских беженцев. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опубликованную немецким бундестагом информацию статс-секретаря.

Отмечается, что депутата интересовало количество украинцев, въехавших в Германию, и количество украинцев с видом на жительство, покинувших страну в 2023 году.

По словам Оздемира, он взял информацию о беженцах из Центрального реестра иностранных граждан Германии.

До этого «Известия» писали, что в 2023 году в Германию въехали 293 117 украинцев, а выехали за тот же период 95 915 граждан Украины с видом на жительство.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призывал европейских партнеров Берлина к большей поддержке Украины.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.