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Россиянку остановили на границе из-за невыплаченных своему ребенку денег

На Сахалине женщину остановили на границе из-за долга перед собственным ребенком

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На Сахалине женщину остановили на границе из-за задолженности по алиментам. Об этом сообщает УФССП России по региону.

Жительницу Южно-Сахалинска обязали выплачивать ребенку деньги, но женщина к выполнению обязанностей так и не приступила. Россиянку длительное время не могли найти по адресу, указанному в исполнительном документе.

Женщину объявили в розыск и запретили покидать территорию РФ. В результате женщину поймали при попытке пересечь границу.

По словам задержанной, у женщины не было возможности платить алименты. Несмотря на это, после разъяснения пристава мать смогла погасить задолженность в размере 921 тысячи рублей.

Ранее в Иркутске мужчина много лет выплачивал алименты неродной дочери.

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