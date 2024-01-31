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В МЧС заявили о локализации пожара на складе во Владимирской области

МЧС: пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован

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МЧС РФ по Владимирской области

Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожар на складе во Владимирской области локализован. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на соседние помещения», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости сообщало, что во Владимирской области загорелся склад с обувью на площади 2,5 тысячи кв. м. Информации о пострадавших не было.

Склад располагается в поселке Муромцево на улице Первомайской, дом 70 А. Огонь охватил значительную площадь и представлял опасность из-за высокой горючей загрузки здания. На место возгорания выехали 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.

30 января пожар случился на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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