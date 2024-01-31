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На Сахалине арестовали иностранца по подозрению в пропаганде терроризма

ФСБ: иностранца арестовали на Сахалине по подозрению в пропаганде терроризма

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Алексей Филиппов/РИА Новости

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, который подозревается в оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области, пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, иностранец опубликовал в одной из социальных сетей информацию, которая восхваляет террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории России. Запись была доступна для других пользователей интернета, отметили в ФСБ.

Мужчину задержали. На него завали уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Суд арестовал фигуранта, заключили в управлении.

До этого жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам лишения свободы за государственную измену. Суд установил, что женщина отправляла деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) для покупки оружия.

Ранее в Москве задержали двоих 17-летних подростков, которые подозреваются в диверсии на железной дороге.

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