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Большой склад с обувью горит во Владимирской области

Во Владимирской области загорелся склад с обувью на площади 2,5 тысячи кв. м

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Shutterstock

Во Владимирской области произошел пожар на складе, где хранилась обувь. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров, пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы МЧС России, нет данных о пострадавших.

В настоящее время сотрудники МЧС активно ликвидируют пожар на складе в поселке Муромцево, расположенном на улице Первомайской, дом 70а. Огонь охватил значительную площадь и представляет опасность из-за высокой горючей загрузки здания.

На месте происшествия работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России, которые прилагают все усилия для тушения пожара и предотвращения его распространения. Информация о пострадавших пока не поступала.

29 января в городе Чебоксары учитель начальных классов подожгла кабинет школы. Оказалось, что преподаватель стала жертвой мошенников и взяла несколько кредитов. Позже аферисты предложили предоставить женщине 150 тыс. рублей на погашение заложенности, но взамен она должна была выполнить несколько заданий — поджечь здание образовательного учреждения и признаться в поддержке Украины в родительском чате.

30 января пожар произошел на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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