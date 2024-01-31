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Сальдо назвал условие для переговоров с Украиной по обмену пленными

Сальдо: обсуждение обмена пленными с Украиной надо продолжать через посредников

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту следует продолжать переговоры по их обмену, но делать это с участием нейтральных стран-посредников.

«Обмен пленными по всем правилам военного времени — он должен осуществляться. Если уже люди попали в плен, то он должен идти дальше», — сказал он.

Сальдо добавил, что представителям Киева «доверять нельзя», а переговоры по обмену возможно продолжить только с участием нейтральных стран-посредников.

Также губернатор Херсонской области заявил, что украинские власти просчитались, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту. Они планировали обвинить Россию и запугать украинцев.

24 января украинская армия сбила российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Накануне стало известно, сколько времени займет полная расшифровка черных ящиков борта.

Ранее отец одного из членов экипажа сбитого Ил-76 рассказал о сыне.

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