«Известия» напомнили о тех россиянах, которые не смогут принять участие в голосовании

В выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 15–17 марта, не смогут принять участие некоторые категории граждан. Об этом напомнила газета «Известия».

Согласно федеральному закону, выбирать президента страны могут достигшие 18-летнего возраста граждане, проживающие как на территории России, так и за ее пределами. Однако такого права лишены те, кто отбывают наказание в местах лишения свободы (МЛС) и кто признаны недееспособными.

Так, после вынесения приговора суда гражданин лишается права голоса на весь срок его пребывания в местах лишения свободы. После освобождения бывший заключенный вновь получает в полном объеме активное избирательное право.

Примечательно, что те обвиняемые, которые находятся в следственных изоляторах, могут принимать участие в выборах, так как суд еще не вынес по ним решения.

Кроме того, не могут участвовать в голосовании совершеннолетние граждане, официально признанными судом недееспособными, то есть утратившими возможность адекватно воспринимать действительность, понимать значение своих действий и отвечать за свои поступки.

Ранее в Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ сообщили, что прием подписных листов от кандидатов на должность президента страны завершается в среду, 31 января.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.