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Гастроэнтеролог рассказала, как правильно пить воду перед сном

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала о питьевом режиме перед сном

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Как оказалось, не только выбор напитков, но и время их употребления играет важную роль в поддержании правильного питьевого режима. Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева поделилась с Aif.ru рекомендациями по употреблению жидкости вечером для качественного сна.

Согласно ее словам, последний стакан воды следует выпивать за 1,5-2 часа до сна, чтобы организм успел вывести излишки жидкости до наступления сна. Это поможет избежать отеков и проблем со сном.

Кроме того, Слюняева отметила, что при выборе напитков перед сном лучше отдавать предпочтение молочным продуктам, травяным чаям или сокам без добавления сахара. Стоит избегать кофеина и алкоголя, которые могут негативно сказаться на качестве сна.

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