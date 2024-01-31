Застрявший в Охотском море танкер освободили из ледяного плена

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» освободил из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин». Об этом сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

«В 02:50 местного времени танкер «Остров Сахалин» выведен на чистую воду», — уточнил он.

Корженко добавил, что судно пройдет по проливами Екатерины и Сангарским в порт назначения — Находку. Буксир же проследует в Корсаков. Руководитель морского спасподцентра счел работу экипажа «Берингова пролива» и Сахалинского филиала «Морсспасслужбы» отличной.

Представитель компании-судовладельца «Наяда» пояснил, что толщина ледового поля в Охотском море — до полуметра. Танкер замедлил ход, груза на нем не было, на борту судна находятся 19 человек. «Остров Сахалин» оказался заблокирован в дрейфующих льдах в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо.

Накануне стало известно, что первоначально спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру.

Ранее ученые предупредили об опасности освобожденных изо льда вирусов.