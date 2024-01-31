Стало известно, сколько займет полная расшифровка черных ящиков Ил-76

Экс-командир потерпевшего крушение Ил-76 под Белгородом Александр Романов уверен, что полная расшифровка черных ящиков займет несколько дней. Он отметил в разговоре с «Лентой.ру», что сроки зависят от сохранности данных и их рабочего состояния.

Если они были подвержены повышенной температуре, то восстановление может занять несколько недель. Однако сам процесс извлечения информации не является сложным, поскольку существует специальное оборудование, которое автоматически обрабатывает данные и показывает анализы и графики. При этом гораздо труднее анализировать данные и установить причины катастрофы. Романов подчеркивает, что это серьезная и кропотливая аналитическая работа, которую выполняют аналитики по безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что версия о внешнем воздействии на борт подтверждается по предварительным данным расшифровки черных ящиков.

24 января в районе населенного пункта Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который использовался для транспортировки пленных украинских бойцов. Всего на борту находились 65 солдат ВСУ, три сопровождавших их российских офицера и шесть членов экипажа.

По информации министерства обороны РФ, по пути в Белгород воздушное судно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. В ведомстве рассказали, что снаряды были выпущены с территории Харьковской области.

Ранее отец одного из членов экипажа сбитого Ил-76 рассказал о сыне.