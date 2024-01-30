В Таиланде девушка отказалась платить штраф и была изнасилована полицейским

В Таиланде школьница обвинила полицейского в изнасиловании. Об этом сообщает Thaiger.

Патрульные остановили ученицу 11 класса, которая, предположительно, двигалась на мопеде, не имея права управления транспортным средством. Стражи порядка потребовали, чтобы нарушительница немедленно заплатила штраф в размере 2000 батов (около 5 тыс. рублей. — прим. «Газета.Ru) за отсутствие водительских прав.

Девушка платить отказалась и якобы подверглась сексуальному насилию неподалеку от полицейского участка в провинции Исан. Позже пострадавшая заявила в соцсетях, что ее изнасиловал офицер тайской полиции.

Местные жители, узнавшие об инциденте в интернете, попросили проведения тщательного и непредвзятого расследования. Теперь власти должны предоставить подробный отчет о его результатах.

Ранее 13-летнюю девочку изнасиловали во время операции под прикрытием на Тайване.