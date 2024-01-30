Инфаркт произошел у пожилого россиянина во время рыбалки, он успел вызвать себе «скорую»

В Набережных Челнах пожилой мужчина ушел на рыбалку и почувствовал себя плохо, он успел вызвать медиков, которые спасли его от инфаркта. Об этом сообщает минздрав республики Татарстан.

В Набережных Челнах удалось спасти 71-летнего мужчину, у которого произошел сердечный приступ во время рыбалки на Каме. Рыбак находился в двух километрах от берега и почувствовал себя плохо, пенсионер успел вызвать скорую помощь и МЧС.

Спасатели добирались до пострадавшего на снегоходе по льду, мужчину доставили на берег и госпитализировали. Кардиологи смогли оказать рыбаку необходимую помощь, некоторое время он находился под наблюдением и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге пенсионер два дня проходил с разорванной селезенкой.