Размер текста
А
А
А

Инфаркт произошел у пожилого россиянина во время рыбалки, он успел вызвать себе «скорую»

В Татарстане врачи спасли пожилого рыбака с инфарктом

close
100%
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

В Набережных Челнах пожилой мужчина ушел на рыбалку и почувствовал себя плохо, он успел вызвать медиков, которые спасли его от инфаркта. Об этом сообщает минздрав республики Татарстан.

В Набережных Челнах удалось спасти 71-летнего мужчину, у которого произошел сердечный приступ во время рыбалки на Каме. Рыбак находился в двух километрах от берега и почувствовал себя плохо, пенсионер успел вызвать скорую помощь и МЧС.

Спасатели добирались до пострадавшего на снегоходе по льду, мужчину доставили на берег и госпитализировали. Кардиологи смогли оказать рыбаку необходимую помощь, некоторое время он находился под наблюдением и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге пенсионер два дня проходил с разорванной селезенкой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами