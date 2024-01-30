Летевший в Саратов самолет экстренно сел в Москве из-за потерявшей сознание пассажирки

Пассажирка потеряла сознание, находясь на борту. Самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел во время рейса Санкт-Петербург – Саратов, который выполняла авиакомпания «Победа». Одна из пассажирок потеряла сознание в ходе полета, и экипаж воздушного судна принял решение о необходимости посадки на запасном аэродроме.

Самолет успешно приземлился во Внуково, и пострадавшую передали бригаде скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, после чего женщина пришла в сознание. Затем ее доставили на аэровокзал.

«После проведения необходимых процедур самолет вылетел в пункт назначения», – уточнили представители авиакомпании.

Ранее в США самолет экстренно совершил посадку из-за подгузника, принятого за бомбу.