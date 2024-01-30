Размер текста
А
А
А

Турист решил продлить отпуск в Таиланде и сообщил семье, что его похитили

Metro: в Таиланде турист выдумал собственное похищение, чтобы продлить отпуск

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде британский турист инсценировал собственное похищение и требовал у своей семьи выкуп. Об этом сообщает Metro.

Турист из Великобритании отдыхал с друзьями в Паттайе, приятели проводили время на вечеринках, распивали спиртное и употребляли запрещенные вещества.

В какой-то момент у туристов закончились деньги, но возвращаться на родину они не захотели. Один из мужчин выдумал собственное похищение, его друзья звонили родственникам и требовали выкуп.

Обеспокоенная семья через консульство обратилась в Центральное бюро расследований, туриста искала вся полиция курортного города. Группа спецназа обнаружила британца в номере отеля в компании приятелей, у мужчин нашли наркотики и огнестрельное оружие.

Туристов доставили в полицейский участок, их ждет уголовное преследование.

Ранее школьник инсценировал свое ограбление, а потом потратил деньги родителей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами