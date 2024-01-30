Турист решил продлить отпуск в Таиланде и сообщил семье, что его похитили

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В Таиланде британский турист инсценировал собственное похищение и требовал у своей семьи выкуп. Об этом сообщает Metro.

Турист из Великобритании отдыхал с друзьями в Паттайе, приятели проводили время на вечеринках, распивали спиртное и употребляли запрещенные вещества.

В какой-то момент у туристов закончились деньги, но возвращаться на родину они не захотели. Один из мужчин выдумал собственное похищение, его друзья звонили родственникам и требовали выкуп.

Обеспокоенная семья через консульство обратилась в Центральное бюро расследований, туриста искала вся полиция курортного города. Группа спецназа обнаружила британца в номере отеля в компании приятелей, у мужчин нашли наркотики и огнестрельное оружие.

Туристов доставили в полицейский участок, их ждет уголовное преследование.

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