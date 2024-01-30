Женщина жестоко избила 80-летнюю пенсионерку, которая выгуливала собаку

Во Франции 80-летняя женщина пострадала во время прогулки со своей собакой. Об этом пишет газета Nice Matin.

Инцидент произошел 24 января на проспекте Республики в Ницце. Пожилая женщина гуляла там с питомцем, когда между ней и другой прохожей, также выгуливавшей собаку, возникла ссора. Вскоре незнакомка нанесла первый удар и продолжила избивать пострадавшую. Пенсионерку, которая получила серьезные травмы, пришлось госпитализировать. Некоторое время, как уточняется, ее жизнь находилась под угрозой.

Подозреваемую арестовали и взяли под стражу. Сейчас она находится под судебным надзором, ее обвиняют в «преднамеренном насилии над уязвимым лицом, повлекшем за собой стойкую инвалидность». Ведется расследование.

Ранее догхантер выстрелил из винтовки и попал в беременную женщину, целясь в ее собаку.