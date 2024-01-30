Российский пенсионер пришел в магазин с ружьем и потребовал дать ему продукты в долг

В Волгоградской области задержали мужчину, который пытался ограбить круглосуточный магазин. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Утром ранее судимый 65-летний житель Суровикино пришел в продуктовый магазин и стал требовать у продавца продать ему товар в долг. 52-летняя женщина отказала, тогда покупатель достал пневматическое ружье и стал угрожать ей расправой. Сотруднице торговой точки удалось вызвать на место полицейских, которые затем по горячим следам задержали злоумышленника. Как уточняется, в момент задержания он находился неподалеку от магазина с оружием в руках.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что пошел на преступление после того, как употребил алкоголь. Он знал, что денег на покупку продуктов у него недостаточно, поэтому решил запугать продавца. Ружье, с которым он попытался совершить ограбление, было изъято. В отношении пенсионера возбуждено угловое дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее молодые люди избили прохожего ногами и отобрали у него пакет с продуктами.