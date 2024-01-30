Экономист ответил на высказывание Центробанка о льготной ипотеке

В условиях аномально высокой процентной ставки, выросшей в 2 раза за 2023 год, страдают все кредитные сегменты, считает экономист Андрей Бархота.

По его словам, Банк России предпочитает концентрироваться на рынке ипотеки, тогда как дорогие необеспеченные розничные кредиты и кредиты для бизнеса могут иметь больше рисков и последствий для экономического развития, нежели обеспеченное кредитование.

«В то же время для экономики ипотечного кредитования ключевым фактором выступает стоимость долгосрочных финансовых ресурсов», — считает эксперт.

Бархота отметил, что двукратный рост ключевой ставки может ограничить объем денежного предложения, создав условия для снижения монетарной инфляции.

«В то же время нельзя упускать из виду колоссальный уровень «побочных эффектов» в виде падения доступности финансирования для экономических агентов и ограничений валового выпуска и экономического роста. Не говоря уже о сложностях в строительной отрасли, которые повлияют на смежные индустрии. В этой связи целесообразно обсуждать не перекосы на рынке ипотеки, вызванные льготной ипотекой, а точки роста в условиях заградительной стоимости финансирования», — сказал экономист.

Ранее сообщалось, что Центробанк обвинил банки в лукавстве в связи с их жалобами на то, что выдача льготных ипотечных кредитов по государственным программам стала для них убыточной после снижения размера субсидирования. Об этом заявил на пресс-конференции директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

По его словам, кредиторы неправомерно включают в расчеты маржинальности госпрограмм ужесточение регулирования рынка ипотеки.