Неизвестный изнасиловал 81-летнюю туристку на курорте

На курортном острове Парадайз на Багамских островах изнасилованию подверглась 81-летняя женщина. Об этом сообщает St Vincent Times.

С заявлением в полицию 28 января обратилась 81-летняя туристка из Канады, пенсионерка заявила об изнасиловании, на пожилую женщину напал неизвестный мужчина.

За сутки до нападения на пенсионерку с аналогичным заявлением в местные правоохранительные органы обратилась еще одна женщина, 30-летняя мексиканка сообщила, что злоумышленник, вооруженный ножом, силой затолкал ее в свой автомобиль и изнасиловал.

По подозрению в совершении двух преступлений задержан 61-летний мужчина, он допрашивается следователями.

Ранее незнакомец попытался изнасиловать петербурженку, шедшую на работу.