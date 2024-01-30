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Пенсионер выстрелил в соседа из ружья из-за спора об уборке снега

В Свердловской области пенсионер выстрелил в соседа в ходе ссоры

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, который выстрелил в соседа из-за спора о неубранном снеге около гаража. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел днем 28 января, во дворах жилых домов в поселка Малышева, 66-летний пенсионер поссорился с соседом по гаражу и обвинил мужчину в том, что он регулярно скидывает снег к нему под ворота.

По данным Telegram-канала Ural Mash, в ходе очередной ссоры сосед распылил в оппонента перцовый баллончик, а когда тот поехал в травмпункт, чтобы зафиксировать причиненный здоровью вред, достал из гаража ружье ИЖ-81, и выстрелил в заднее стекло автомобиля.

Пуля попала в пенсионера, сидевшего на пассажирском сиденье, спасти мужчину не удалось. Возбуждено уголовное дело, стрелявшего задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее пенсионерку с огнестрельным ранением головы нашли на карьере в Подмосковье.

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