Политолог назвал Бабурина самым статусным из кандидатов второго эшелона

Снявший сегодня свою кандидатуру с выборов президента Российской Федерации председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин является самым статусным из кандидатов второго эшелона. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Он напомнил, что Бабурин несколько раз был депутатом парламента, дважды избирался по одномандатному округу, дважды был вице-спикером Госдумы, а также баллотировался в президенты.

«На его фоне оставшиеся претенденты выглядят менее весомо. Пока ситуация идет к бюллетеню из четырех кандидатов», — сказал Минченко.

При этом политолог добавил, что в целом уже имеющиеся четыре кандидата охватывают весь политический спектр.

«Кандидаты от партий ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ, а также действующий глава государства Владимир Путин представляют 90% политического спектра, остальным кандидатам не имеет смысла участвовать в выборах», — приводятся его слова в Telegram-канале холдинга.

Ранее сообщалось, что Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах. Сразу после этого Бабурин заявил, что выходит из предвыборной гонки. При этом он призвал россиян объединиться на выборах вокруг кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина.

Напомним, председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин объяснил, почему снял свою кандидатуру с президентских выборов.

«Мне понравились действия Путина... Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», — заявил он.